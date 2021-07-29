Фасуют рыбу и обрабатывают мясо: украинские учителя ради выживания едут в Польшу вместо отпуска

Украинские учителя на время каникул отправляются на заработки в Польшу. По данным польского агентства по трудоустройству Gremi Personal, в этом году педагогов стало на 15% больше.

В среднем почти за три месяца школьных каникул учителя могут заработать 1800-2500 евро. Этого достаточно, чтобы прожить учебный год, получая небольшую зарплату в родной стране. Педагоги трудятся на складах, в магазинах, на мясокомбинатах и заводах по переработке рыбы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинские учителя в последние годы все чаще на время каникул уезжают на заработки в Польшу. Гонит их в соседнюю страну невысокая зарплата в родной школе.

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Наталья Ференц, которая живет в Закарпатье, рассказывает, что впервые на работу в Польше решилась еще лет пять назад. "Нам обещали повысить зарплату, когда заработает НУШ (Новая украинская школа). Однако практически ничего не изменилось. Как-то моя родственница привела ко мне в первый класс дочку. Посмотрела, как я работаю, и предложили съездить на заработки. Говорит, ты на клубнике или на яблоках свою зарплату за весь учебный год заработаешь. У тебя 60 дней отпуска, попробуй", – вспоминает Наталья.

С тех пор учительница каждый год отправляется в Польшу. Первое время она действительно работала в поле. А последние два года работает на заводе по переработке рыбы.

"В прошлом году заработала около 2500 евро, надеюсь в этом году тоже. Это моя зарплата почти за весь учебный год. Конечно, работа нелегкая и отпуска у меня фактически нет, приезжаю и сразу иду в школу. Но совсем оставить школу не могу, я люблю детей. Поэтому разрываюсь", – говорит Наталья.

Директор одной из школ во Львовской области на условиях анонимности рассказал, что был удивлен, когда узнал, что половина его сотрудников на лето уезжает на заработки.

"Женщины работают горничными, на складах, в поле, пакуют рыбу и мясо. Учительница английского языка, например, рассказывала, что паковала покупки в каком-то известном зарубежном магазине. Конечно, часть из них со временем уволилась с работы, потому что там они зарабатывают больше. Остальные совмещают поездки в ЕС и работу тут. И нечему удивляться, пока не поднимут зарплату нашим педагогам, они так и будут ездить туда-сюда", – говорит директор.

"Я этим летом работаю на складе в большом супермаркете недалеко от Варшавы. Рано утром ухожу, уже почти в полночь возвращаюсь. Поспала и снова на работу. Один выходной в неделю, но я готова и в выходной работать, чтобы уже побольше получить денег. У меня дома двое детей и пожилая мама. Пока я не могу бросить их и постоянно ездить на заработки, потому что мама болеет, ей нужно помогать. Да и детей не хочу оставлять надолго, им с каждым годом нужно все больше времени уделять. Очень надеюсь, что они смогут потом поступить в вуз и устроиться в жизни получше, чем я", – вздыхает Христина с Тернопольщины.

Преподаватель истории со Львовщины Алексей в этом году устроился на работу на электромеханическое предприятие. Там он на конвейере собирает детали для электродвигателей, которые потом используют в бытовой технике.

Рассказывает, что в его школе большая часть преподавателей лето использует именно таким образом. "А куда девать 60 дней отпуска? Лучше я деньги заработаю. На осенних каникулах, если не будет локдауна, съезжу в горы, отдохну. Моя мама медсестра в больнице, она тоже берет отпуск, собирает все отгулы за лишние смены и на пару месяцев выезжает в Польшу на работу. Если ты не ленишься, то тут можно неплохо заработать", – говорит Алексей.

Глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что такая тенденция действительно существует.

"И не только учителя. Также на сезонные заработки ездят и медики, как правило медсестры из небольших городков", – говорит OBOZREVATELВоскобойник.

По его словам, такие украинцы не претендуют на высококвалифицированную работу, поскольку их время пребывания там ограничено – 2-3 месяца.

"Сейчас тенденция поменялась. Уже не так много украинцев работает в Европе в сельском хозяйстве. На сезонные работы выезжает примерно 10% соотечественников. Большинство предпочитают работу на складах, заводах, фабриках. Например, пакуют товары в онлайн-магазинах, работают на конвейере, занимаются сортировкой", – говорит Воскобойник.

Что касается заработков, то по подсчетам специалиста, в месяц учителя в Польше могут заработать 18 тысяч гривен (около 560 евро) и больше. Конечно, многие из них экономят, чтобы побольше денег привезти домой. Кроме того, берутся за любые работы в субботу, готовы выйти на полную смену.