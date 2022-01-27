Европейский Центробанк призвал кредиторов готовиться к введению международных санкций против РФ – FT

Европейский центральный банк запросил у кредиторов, которые представлены в Российской Федерации, план действий на случай, если против РФ введут серьезные экономические санкции. Ограничительные меры могут стать ответом на возможное вторжение страны в Украину.

Об этом пишет издание Financial Times. Предупреждение о международных санкциях ЕЦБ разослал 115 самым крупным банкам еврозоны. Это произошло на фоне заявлений США о том, что Кремль может столкнуться с огромными последствиями в случае эскалации в Украине.

В частности, учреждение запросило отчеты о том, как банки планируют действовать, если РФ отключат от международной системы SWIFT. ЕБЦ также предупредил европейские финучреждения о том, что им придется придерживаться санкций и блокировать доступы клиентов, которым запретят пользоваться их услугами.

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Как пишет издание, санкции могут повлечь для международных банов большие риски. В первую очередь речь идет об американском банке Citi, французском финучреждении Societe Generale, австрийском Raiffeisen и итальянском UniCredit.

Отметим, что США и Евросоюз неоднократно предупреждали Кремль о введении жестких санкций в случае нападения на Украину. Американский лидер Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения отдельных ограничений против Владимира Путина, если он отдаст соответствующий приказ.

Как написал обозреватель Bloomberg Андреас Клут, санкции могут быть разными: начиная от ограничений против российских олигархов и заканчивая отключением банков РФ от международных платежных систем. Также могут полностью остановить газопровод "Северный поток-2". Пакет американских санкций может включать ограничение на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, а также санкции в случае "ограничения поставок" газа из РФ.

Так, в случае нападения России на Украину Соединенные Штаты могут ввести масштабные санкции, которые ударят и по российским банкам. В частности, как заявил американский президент, последние лишатся доступа к расчетам в долларах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о завершении значительной части подготовительной разработки санкций. Ответ ЕС будет быстрым и решительным.