ЕВА: если законопроект о промвыбросах не изменят, экореформа останется на бумаге

Предложенные сроки проведения екомодернизации являются нереалистичными, законопроект по снижению промышленных выбросов (№4167) должен быть существенно доработан. Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Определен четкий срок введения в действие новых еконормативив в соответствии с НДТМ – начиная с 1 января 2028 года. Учитывая опыт стран ЕС, некоторые из которых до сих пор внедряют НДТМ, такие сроки в текущей экономической ситуации выглядят нереалистично для Украины", - отмечается в заявлении ЕВА.

Также в ассоциации отметили: власть так и не предложила источники финансирования екомодернизации, поэтому фактически вся тяжесть по переоборудованию промышленности возлагается на бизнес, не имеющий необходимых для этого десятков миллиардов.

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"В проекте Закона №4167 сохраняется отсутствие понимания потенциальных источников финансирования екомодернизации или стимулов государственной поддержки для предприятий, внедрять НДТМ", - отметили в ЕВА.

По их оценке, предложенное в тексте документа указание для Кабмина по разработке государственной целевой программы по екомодернизации в условиях дефицита бюджета выглядит не достаточным для покрытия расходов предприятий, оцениваются в более чем 10 млрд долларов.

В ЕВА призвали инициаторов законопроекта существенно доработать документ, учтя замечания и предложения представителей бизнес среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля.

"Надеемся, консенсус будет найден и реальная, а не на бумаге, реформа контроля промышленного загрязнения в Украине таки состоится", - подытожили в ЕВА.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен быть отклонен, он не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: екомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.