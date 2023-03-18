EUROFER призвал ужесточить санкции против экспорта российской металлопродукции в Евросоюз

Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) выступила за усиление санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз.

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Об этом сообщил генеральный директор EUROFER Аксель Эггерт во время панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны, прошедшей в Милане. Дискуссия состоялась на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на войне украинцев, организованном гуманитарной инициативой Группы Метинвест "Спасаем жизни".

"Я обсуждал санкции против экспорта российской стали и сырья в ЕС с украинским бизнесом и с Метинвестом в частности. Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС. Мы должны помочь. Это очень важно – помочь Украине выйти из этой ужасной ситуации, а в Европе снова воцарился мир", – сказал Эггерт.

По словам Эггерта, санкции, которые сначала касались экспорта более 5 млн тонн российской металлопродукции, а затем полуфабрикатов и железорудного сырья, влияют и на работу компаний-членов ассоциации, которым в этих сложных условиях нужно найти ресурсы для производства.

"Это нелегкая задача, но ее нужно выполнить. Нам нужно перекрыть денежные потоки в Россию. Только это может рано или поздно закончить войну", – добавил гендиректор EUROFER.

В свою очередь генеральный директор Acciaierie d'Italia (ADI) в Таранто, совместного предприятия металлургической компании ArcelorMittal в Италии, Лючия Морселли, отметила: Европа потеряла около 20 млн тонн стали из Украины. Украинскую продукцию в ЕС заменил импорт из Азии, в частности, Индии, Кореи и Японии.

"Это было большим вредом для Европы – открытие рынка для стали из азиатских стран, имеющих другую структуру затрат, другой экологический подход, другую стоимость рабочей силы, особенно стоимость энергоносителей. Поэтому для Европы это стало настоящим потрясением", – добавила она.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно – с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.