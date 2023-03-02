Если РФ не разблокирует морское судоходство в Черном море, мир должен ответить симметрично, – Каленков

Разблокировка морских портов – критически важна для украинской экономики, ведь поможет получить десятки миллиардов долларов, уменьшить дефицит бюджета и удерживать стабильный курс гривны. Поэтому мировое сообщество должно давить на Россию по этому вопросу. Если же Россия продолжит и дальше блокировать порты, ответ должен быть зеркальным – то есть все российские корабли должны быть инспектированы международной комиссией с украинцами в составе. Об этом заявил в интервью президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

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"Первая наиболее затратная статья (для промышленности – Ред.) – это усложненная логистика. И здесь даже единственным решением является разблокировка морских портов. Да, это сложный вопрос, и он находится больше в компетенции наших международных партнеров. Но мы хорошо помним ситуацию в ноябре прошлого года, когда РФ заявила о выходе из зерновой сделки, но коридор продолжил работать благодаря принципиальной позиции Турции. Очевидно, можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить "зерновую инициативу" и на другие экспортные товары", - уверен Каленков.

Он акцентировал, что выгода от такого решения огромна и очевидна, причем как для украинской экономики, так и для наших международных партнеров.

"По предварительным расчетам, полное восстановление морского торгового судоходства обеспечит поступление в Украину как минимум 20 млрд долларов в год. А наши международные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина самостоятельно зарабатывала больше валюты. Чтобы гривна была стабильной, а дефицит украинского бюджета сокращался", - подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что Украина апеллирует к Международной морской организации (International Maritime Organization) при ООН с призывом заставить Россию соблюдать Международную конвенцию о морском судоходстве и в конце концов разблокировать морские порты Украины.

"В случае же, если агрессор продолжит дерзко игнорировать международные нормы, было бы логичным применить к российским торговым судам действия, симметричные тем, которые российские инспекторы совершают сегодня в отношении украинских продовольственных караванов — останавливать и тщательно проверять каждую баржу из страны-агрессора, ведь большая вероятность, что внешне и документально в гражданских грузах могут быть спрятаны оружие или боеприпасы для убийства мирных украинцев", - убежден Каленков.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество - Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", - обратилась в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские.