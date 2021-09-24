Если мы хотим перезагрузить УЗ, Лещенко там точно не место, – Бондарев

На днях правительство уволило председателя наблюдательного совета "Укрзалізниці" Шевки Аджунером и 3-х его членов Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева. За более чем 3 года работы Наблюдательный совет так и не смог внедрить хотя бы какие-то изменения на железной дороге, однако попал в десятки коррупционных скандалов. Несмотря на это, стало известно, что кандидатуру Лещенко снова подали в Наблюдательный совет.

Об этом заявил народный депутат, член ВСК по "Укрзалізниці" Константин Бондарев. По мнению нардепа, именно из-за бездействия Наблюдательного совета "УЗ" оказалась на грани банкротства. Более того, именно за период работы этого совета железная дорога набралась крайне невыгодных кредитов, которые буквально топят предприятие в долгах.

"Кредитный портфель "УЗ" составляет около $1,5 млрд. Только в этом году предприятие должно заплатить по кредитам $300 млн. В такой пропасти железная дорога оказалась из-за того, что руководство предприятия набрало кредитов на крайне невыгодных условиях. Например, кредит в "Ощадбанке", за который уплачивается 12% годовых в долларах США. Нацбанк говорит о том, что ставка была только 7%. Возникает вопрос, а где же делись тогда 5% и куда смотрел в это время Наблюдательный совет. Эти вопросы должны задавать уже правоохранители", – заверил нардеп.

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Парламентарий возмущается тем, что при полном бездействии и колоссальных убытках предприятия, члены Наблюдательного совета тратили огромные средства на заседание на теплоходе "Волна". И все это происходило за счет государства, то есть налогоплательщиков.

"Одно выездное заседание на этом теплоходе обошлось бюджету в 600 тыс. грн. Такой большой чек набежал из-за того, что члены Наблюдательного совета гуляли на широкую ногу – заказывали дорогой виски за 60 тыс. грн за бутылку и изысканные сигары. Я не знаю, как можно объяснить эту наглость, особенно учитывая огромные убытки предприятия и отсутствие хотя бы вида какой-то работы с их стороны", – заявил народный избранник.

Константин Бондарев считает, что только полная перезагрузка Наблюдательного совета – это шанс наладить работы в "Укрзалізниці". По его убеждению, нельзя допустить, чтобы члены из прежнего состава совета снова попали в "УЗ", иначе о реформировании концерна можно просто забыть.

"За время работы ВСК по "Укрзалізниці" нам удалось узнать немало интересной, а иногда и шокирующей информации о железной дороге. Нюансов очень много, но основные проблемы – это коррупция и некомпетентный менеджмент. Всем известный борец с коррупцией Сергей Лещенко пришел работать на железную дорогу в 2019 году. Три года прошло, а коррупция никуда не исчезла: в 2020 году она достигла безумных 8 млрд гривен! Зато Лещенко вместе с коллегами покатался на "Волне" за наш с вами счет. Что-то слишком дорого обходятся нам эти "наблюдатели". Именно поэтому я уверен, если мы хотим результатов, мы должны полностью перезагрузить менеджмент "УЗ" и старым кадрам, которые продемонстрировали свою неэффективность и некомпетентность, там точно не место", – резюмировал Бондарев.

Как известно, Кабмин отказался от дальнейшего сотрудничества с председателем наблюдательного совета "Укрзалізниці" Шевки Аджунером, а также ее членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Сейчас в Наблюдательном совете остался только Адомас Аудицкас.

Ранее ВСК по "Укрзалізниці" установила, что компания потеряла около 170 000 квалифицированных работников из-за низких зарплат. В то время как члены Наблюдательного совета получали в среднем от 300 000 гривен в месяц, а также получили более 20 млн грн компенсации. Как подсчитали в ВСК, Наблюдательный совет провел в 2020 году всего 32 заседания, из которых шесть были фиктивными, а на работу шести его членов потратили 50 млн гривен.

Однако, несмотря на все рекомендации ВСК, Министерство инфраструктуры вновь подало кандидатуру Сергея Лещенко в Наблюдательный совет УЗ.