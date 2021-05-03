Енин уточнил, сколько наличных конфисковали у Януковича и Ко

Из возвращенных в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, которые конфисковали у беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения, 87% были наличными.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин, который в 2016-2019 годах был замом генпрокурора. Он уточнил, что речь идет о 1,3 млрд долларов.

"Я активно участвовал в возвращении средств. Это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 млрд долл наличными и около 200 млн в ценных бумагах", – пояснил Енин.

По его словам, преступная организация времен Януковича прежде всего обворовывала Донбасс, откуда ее члены были родом.

"Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", – добавил чиновник.

Енин также уточнил, что работа по возвращению активов Януковича и Ко продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Янковича и его окружения в 2017 году конфисковали 1,5 млрд долларов. По решениям судов участниками преступной схемы были признаны 30 физлиц и около 500 фирм.