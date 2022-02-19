Энергоэффективные проекты в промышленности приблизят Украину к энергонезависимости – Yasno

Энергомодернизация крупных предприятий – кратчайший путь к повышению энергонезависимости Украины, ведь промышленность является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов.

Об этом заявила директор по финансам Yasno Татьяна Грязнова на Renpower Ukraine 2022 года.

Благодаря модернизации оборудования можно добиться экономии от 25 до 90% энергоресурсов, но такие проекты требуют значительных финансовых вложений. Реализовать их за свой счет может ЭСКО-компания на условиях энергосервиса, отметила Грязнова.

По ее словам, на условиях энергосервиса YASNO уже выполнило более 100 проектов. Благодаря их реализации клиенты ежегодно экономят около 200 млн кВтч электроэнергии, 4,1 млн м3 газа, 556 млн грн на оплате за энергоресурсы. Экологический эффект от реализации – уменьшение выбросов СО2 на 179 тыс. тонн ежегодно.

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Чтобы предоставить возможность еще большему количеству предприятий воспользоваться преимуществами энергосервиса, Укргазбанк разработал первый кредитный инструмент для финансирования проектов YASNO в промышленности. Срок действия сделки 3 года, сумма кредитного лимита составила 300 млн. грн.

Актуальные изменения в законодательстве ЕС и движение Украины к энергонезависимости требуют ускориться и масштабировать реализацию энергоэффективных проектов в промышленности. Упрощение регулирования банковской деятельности по наличию жесткого залога, ряда гарантий и требований к организации подрядных договоров и условиям хранения и эксплуатации оборудования позволит банкам расширить возможности доступа ЭСКО-компаний для длительного финансирования, что так необходимо для реализации таких проектов в промышленности", – отметила Татьяна Грязнова.