'Энергоатом' снова призвал НКРЭКУ прекратить манипуляции трейдеров с ценами на РСВ

Национальная компания "Энергоатом" просит регулятор НКРЭКУ устранить манипуляции трейдеров с ценами на электроэнергию на "рынке на сутки вперед". Об этом говорится в заявлении госкомпании.

"НАЭК "Энергоатом" обеспокоена ситуацией, сложившейся на рынке на сутки вперед (РСВ), и призывает принять неотложные меры, чтобы положить конец манипуляциям на нем", — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что уже цена на РСВ крайне нестабильна, манипуляционная и не отображает реального состояния дел на общем рынке электроэнергии".

Соответственно, почти 90% электроэнергии "Энергоатом" продает по двусторонним договорам по фиксированной цене.

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Очередной обвал цен на РСВ вследствие махинаций трейдеров привел к отказу этих же трейдеров-посредником от выполнения своих обязательств по оплате электроэнергии АЭС.

"Некоторые контрагенты "Энергоатома", ранее заключившие договоры купли-продажи электрической энергии вероятно для ее перепродажи на РСВ, распространяют информацию о своих намерениях отказаться от выполнения обязательств по этим договорам и якобы обратились с предложением прекратить поставки электроэнергии", — сообщила госкомпания.

В компании заявили, что в случае нарушения условий выполнения указанных договоров покупателями электроэнергии НАЭК будет обращаться в компетентные и уполномоченные органы с предложением ввести ограничения на дальнейшую деятельность таких компаний на рынке электрической энергии Украины.

Напомним, еще в мае 2021 года Министерство энергетики, государственные компании "Энергоатом" и "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электрической энергии.

Тогда все предложения были отвергнуты комиссией. В ответ руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк обвинил главу Минэнерго Германа Галущенко в непрофессионализме.

2 июля из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, случился очередной обвал цен. В ответ на это, ночью 4 июля НКРЭКУ решила запретить трейдерам заниматься ценовыми махинациями в течение 4 дней, до 8 июля включительно.