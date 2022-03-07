Энергетики возобновили электроснабжение 30 тысяч домов на Киевщине и Донетчине – ДТЭК

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За последние сутки энергетики ДТЭК вернули свет около 30 тысяч домам в 32 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

Аварийные работы производятся как только энергетики получают разрешение на ремонты от Вооруженных сил Украины.

За сутки удалось вернуть свет в 28 тысяч семей в 28 населенных пунктов Киевской области, полностью или частично обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

"Также в Белой Церкви наши специалисты вернули свет в дома частного сектора, пострадавшие от ночных обстрелов", - отметили в ДТЭК.

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В Донецкой свет вернули 2000 семьям в Северном, Водяном, Опросном и Торецком Бахмутского района, регулярно страдающих из-за вражеских обстрелов.