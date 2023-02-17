Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 9 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

За прошедшие два дня энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 24 населенных пунктах, обесточенных из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.

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Это позволило вернуть электричество в дома почти 9 тысяч семей в Донецкой области, сообщили в компании.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются 123 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", — сообщили в ДТЭК.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.