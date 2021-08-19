Энергетики усиленными темпами закупают уголь для подготовки к зиме, – Гриб

Энергетики усиленными темпами импортируют уголь для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Благодаря геройской работе украинских шахтёров, которые наращивают добычу и экстренным действиям энергетиков по заключению контрактов на импорт угля, склады потихоньку начали пополняться. Темпы далеки от тех, которые нужны для безболезненного прохождения сезона, но свет уже виден. И надежда на свет зимой появилась", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что сегодня необходима слаженная работа всех органов власти и отрасли для того, чтобы стабильно пройти отопительный сезон 2021-2022.

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Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. т. Первые партии должны потупить на текущей неделе.