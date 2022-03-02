Энергетики ДТЭК Запорожской ТЭС присоединились к обороне Энергодара от оккупантов

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Сотрудники ДТЭК Запорожская ТЭС присоединились к обороне Энергодара от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

"Работники ДТЭК Запорожская ТЭС присоединились к обороне Энергодара. Энергетики вместе с другими защитниками города встают в защиту его жителей", – сообщили в компании.

Энергетики вместе с местными жителями и работниками АЭС организовали блокпост и перекрыли подъезды в город. По всему Энергодару горожане запустили патрули для поддержания правопорядка.

"Для этого предприятие обеспечило спецодежду, станцией были предоставлены вещи для обустройства блок-постов. Энергетики участвуют в патрулировании города, дежурят на блок постах. Другие работники заняты сбором пищи и теплых вещей для защитников города", – сообщили в компании.

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Напомним, Энергодар является городом-спутником крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. В городе работает одна из крупнейших в Украине тепловых электростанций – ДТЭК Запорожская ТЭС.

Напомним, ДТЭК по согласованию с ВСУ возобновил электроснабжение для более 10 тыс. домов в Киевской области.

Также можно ли не платить за коммуналку во время войны.

Напомним, все ТЭС снабжены углем, на складах более 500 тыс. т – ДТЭК.