Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения – гендиректор ДТЭК

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Все аварийные бригады ДТЭК задействованы для скорейшего восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от обстрелов и разрушений со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"Конечно, приоритет на быстрое восстановление сети там, где есть повреждения. В 2014 году – в 2015 годах наши аварийные бригады это проходили", - отметил Тимченко.

Также компания делает все возможное для обеспечения стабильной работы энергосистем Украины и пополнения запасов топлива на своих тепловых электростанциях.

Тимченко подчеркнул, что ТЭС компании работают полным составом оборудования для обеспечения стабильной мощности в энергосистеме Украины.

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Он добавил, что большинство подразделений ДТЭК Энерго работают в штатном режиме.

Напомним, ДТЭК договорился о поставках дополнительной партии импортного угля из Польши для поддержки работы ТЭС в период войны с РФ.