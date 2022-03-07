Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения – гендиректор ДТЭК
Все аварийные бригады ДТЭК задействованы для скорейшего восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от обстрелов и разрушений со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.
"Конечно, приоритет на быстрое восстановление сети там, где есть повреждения. В 2014 году – в 2015 годах наши аварийные бригады это проходили", - отметил Тимченко.
Также компания делает все возможное для обеспечения стабильной работы энергосистем Украины и пополнения запасов топлива на своих тепловых электростанциях.
Тимченко подчеркнул, что ТЭС компании работают полным составом оборудования для обеспечения стабильной мощности в энергосистеме Украины.
Он добавил, что большинство подразделений ДТЭК Энерго работают в штатном режиме.
Напомним, ДТЭК договорился о поставках дополнительной партии импортного угля из Польши для поддержки работы ТЭС в период войны с РФ.