Электроснабжение в Бурштынском энергоострове под угрозой из-за искусственно заниженных прайс-кепов – Федерация работодателей

Ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове на уровне ниже минимальной себестоимости производства электроэнергии создают риск для стабильности электроснабжения во Львовской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРТЭК) к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"Текущие цены на электрическую энергию в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" не позволяют закупать необходимые для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 года объемы угля и создают реальные предпосылки к дестабилизации работы всей энергосистемы Украины", – говорится в обращении ассоциации.

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В ФРТЭК отметили, что при ценах на уголь по крайней мере 2500 грн/т, себестоимость производства тока на ТЭЦ и ТЭС составляет не менее 2,5 грн/кВт.ч, в то время как ценовые ограничения остаются на уровне 96 коп./КВт.ч в ночные часы и 2 грн/кВт.ч в часы максимума нагрузки.

"В соединении с фактором убыточности работы ТЭЦ, а также невозможности импорта электроэнергии из стран ЕС, учитывая его экономическую нецелесообразность-за огромной разницы в ценах, такая ситуация является критической и требует немедленного вмешательства регулятора для скорейшего поднятия прайс-кепов в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", – говорится в письме.

Ассоциация призвала НКРЭКУ исправить ситуацию с ценовыми ограничением в Бурштынском энергоострове и выровнять прайс-кепы до уровня Объединенной энергосистемы Украины.

Напомним, 31 августа прекратила работу Калушская ТЭЦ из-за нехватки угля. ТЭЦ работает отделльно от основной энергосистемы Украины, в Бурштынском энергоострове. Цена, по которой государственная ТЭЦ может продавать электроэнергию ограничена решением НКРЭКУ и не покрывает себестоимость производства электроэнергии.