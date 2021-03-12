Эксперт рассказал, как покупка 'Метинвестом' 'Покровской угольной группы' скажется на развитии прифронтовых территорий

Приобретение группой "Метинвест" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" – крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, с дефицитом которого страна столкнулась после начала военных действий на Донбассе, является позитивным шагом для Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, это должно оказать позитивное влияние на развития прифронтовых территорий и региона в целом, в частности, появления новых рабочих мест.

"Метинвест" – компания крупная, она имеет хорошие показатели экспорта своей продукции и обладает серьезными финансовыми ресурсами, поэтому у нее есть желание и возможность инвестировать в инфраструктуру и производство данного региона. Это должно оказать свое позитивное влияние. Кроме того, для региона, если появился хороший инвестор и пойдут инвестиции это тоже, конечно, неплохо. Потому что лишние рабочие места не помешают", – отметил эксперт.

Более того, он добавил, что с приобретением "Метинвестом" "Покровской угольной группы", у Украины может снизится зависимость от импорта коксующего угля. Это, по его словам, будет зависеть от планов и программы развития компании.

Отметим, ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что приобретение "Покровской угольной группы" стало позитивным шагом не только для региона, но и для самого "Метинвеста". Также позитивно оценило решение "Метинвеста" и Международное рейтинговое агентство Moody's.

Напомним, в начале марта 2020 года "Метинвест" заявил о том, что приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т. Это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.