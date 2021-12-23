'Экономический паспорт' оставит бюджет без денег, а Украину без кредиторов, – Пендзин

Программы типа "экономического паспорта" финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитный, и средств не хватает даже на социальные выплаты. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Когда мы с вами говорим о мировом опыте, то все те фонды будущих поколений, которые есть в Норвегии, в Арабских Эмиратах, в Кувейте, – они все делаются за счет профицита государственного бюджета", – рассказал Пендзин.

Он отметил, что на программу "Экономический паспорт украинца" предполагается выделить около 60 млрд грн в год, которые будут изъяты из бюджета. Однако источники компенсации изъятых средств достаточно сомнительны.

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"Мы говорим о 61 миллиарде гривен в год. И мы понимаем, что это достаточно серьезный источник доходной части государственного бюджета. Мы однозначно будем иметь с вами дискуссии с нашими кредиторами - потому что любое уменьшение доходной части однозначно от наших кредиторов будет требовать компенсаторов ", – объяснил Пендзин.

Эксперт также подчеркнул: украинский бюджет дефицитен, и если из него будет изъята значительная сумма для финансирования президентской инициативы об экономическом паспорте, возникнет дефицит средств на осуществление социальных выплат.

"Денег, которые могут быть распределены, мало. Они и так сидят в доходной части. Они и так используются на социальные выплаты. Если вы их оттуда забираете, чем вы будете другие социальные выплаты финансировать, из которых будете убирать?", - сказал Пендзин. .

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Ранее народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения, и не дающий никаких гарантий, что собранные деньги за 18 лет не обесценятся. В свою очередь, инвестиционный аналитик Сергей Фурса предупредил, что введение такой инициативы в рамках дефицита госбюджета приведет к его окончательному разбалансированию и значительному росту государственного долга.

https://youtu.be/x074G1j6WUo? t=9671