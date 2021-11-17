Экологи о законопроекте №6004-1 о промвыбросах: он учитывает рекомендации экспертов и бизнеса

Общественный совет при Минокружающей среды призвал депутатов поддержать законопроект о выбросах №6004-1, в котором учтено большинство рекомендаций экспертов совета.

Об этом написала президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета", председатель Общественного совета при Минокружающей среды Светлана Берзина на своей странице в Facebook.

Она также обратила внимание народных депутатов на несколько моментов, нуждающихся в доработке. Среди них – необходимость внедрения национальных справочников НДТМ стандартизированным методом и предоставления правительству права устанавливать выводы НДТМ, определять национальные переходные планы по поэтапному достижению отдельных "экономически чувствительных" экологических нормативов по выводам НДТМ, а также устанавливать сроки и условия отступления по каждому выводу НДТМ.

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"В Директиве 2010/75/ЕС нет срока отступления, а практика ЕС показала, что отступление превышает 7-летний период. Увеличенный срок отступления не означает отсрочки для всей промышленности, а только для тех отраслей, которые модернизировать нельзя и нужно фактически с "0" строить новые мощности", — говорится в выводах экспертов Общественного совета.

Берзина отметила: текущие технологические нормативы выбросов должны действовать до момента введения в действие НДТМ и отметила необходимость внедрения дополнительных механизмов в поддержку зеленого перехода.

"Экологическая составляющая устойчивого развития очень важна. Но ее нужно балансировать с экономическими реалиями", — отметила эксперт.

Она призвала Минокружающей среды провести круглый стол с участием независимых европейских экспертов, представителей органов власти государств-членов ЕС и промышленных предприятий – для того, чтобы выстроить единый механизм контроля загрязнений, и предотвратить кризисные явления в экономической, социальной и экологических сферах.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко отмечала, что экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, предоставивших предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Напомним, Верховная Рада уже трижды проваливала законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), отправляя его на доработку.