'Зеленые' инвесторы призвали НКРЭКУ не усугублять долговый кризис в отрасли

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 февраля одобрила проект постановления, предусматривающего установление новых условий расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников и ведущих госпредприятия к состоянию банкротства.

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Об этом заявляют в Украинской ветроэнергетической ассоциации, отмечая, что результатом этого решения станет дальнейшее ухудшение финансового состояния отрасли зеленой энергетики.

"Этот проект постановления является исключительно инициативой Регулятора и не является результатом совместных наработок по результатам рабочих встреч, проходивших в феврале этого года. Кроме того, данный проект постановления состоит из предложений, лишающих "Гарантированного покупателя" средств для расчетов по ВИЭ за небалансы" , – заявляют в УВЭА.

По мнению инвесторов, это приведет к накоплению задолженности и убыточности Гарпока из-за невозможности оплатить энергию купленную у предприятий ВИЭ по зеленому тарифу и которую он не смог продать на всех сегментах рынка.

"Ассоциации ВИЭ предлагают Комиссии установить новую формулу расчета небалансов, которая будет соответствовать решению суда и Закона, а именно: ВИЭ компенсируют Гарпоку небаланс электроэнергии, нанесенный ими вследствие ошибки прогнозирования после сальдирования", - заявляют в УВЭА.

Отрасль готова оплачивать именно тот небаланс (производственный), который понесла балансирующая группа Гарпока в результате такой компенсации, что справедливо и логично. А торговый небаланс Гарпок предложено компенсировать услугой по развитию ВИЭ.

"В случае принятия этого предложения все требования Закона и выводы суда будут соблюдены. В случае утверждения предложения НКРЭКУ без учета позиции сектора ВИЭ это приведет к новым проблемам, не разрешив проблему с расчетом небалансов ВИЭ", – говорят в УВЭА.

"Призываем НКРЭКУ не нивелировать усилия предварительных обсуждений темы небалансов между заинтересованными сторонами и предотвратить принятие единоличных дискриминационных решений в отрасль", - подытожили инвесторы.

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд Украины признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией. По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года. Ранее сообщалось, что уровень недоплаты перед предприятиями зеленой энергетики за 2022 год составляет около 50%.