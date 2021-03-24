Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сичи"
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о национализации предприятия "Мотор Сич".
Таким образом, вступило в силу решение СНБО от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины " О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей". Об этом говорится в указе №108/2021.
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в сообщении.
До этого на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.
Позже Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в "Мотор Сич".
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