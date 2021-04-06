Завод нефтепродуктов жены Медведчука обжалует санкции СНБО

Новошахтинский завод нефтепродуктов (Ростовская область, РФ), принадлежащий Оксане Марченко, предпринимательнице, супруге украинского политика Виктора Медведчука, планирует обжаловать введенные Украиной санкции.

В компании считают санкции "необоснованными и дискредитирующими одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России". Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Из официальных источников и средств массовой информации нам стало известно о том, что указом президента Украины N64/2021 от 20.02.2021 года в отношении российских предприятий: АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", ООО "Роузвуд Шиппинг" и управляющей компании этих организаций – АО "НЗНП Менеджмент" введены санкции", – говорится в сообщении.

При этом в компании отрицают поставку нефтепродуктов на территории Донецкой и Луганской областей. "На основании распространяемых в СМИ заявлений, санкции в отношении предприятий введены якобы в связи с поставками нефтепродуктов "на неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях", – отмечает пресс-служба.

Напомним, санкции Совета национальной безопасности и обороны, введенные 19 февраля против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, предусматривают пять запретов.

Ограничительные меры предусматривают: блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности – специальных разрешений на пользование недрами. А также полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

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