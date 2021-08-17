Заробитчане угрожают экономике Украины: названа причина

Трудовая миграция украинцев на данный момент не несет большой угрозы для экономического развития страны, однако рано или поздно граждане начнут для себя выбирать страну, в которой они захотят остаться. Это может стать реальной угрозой для экономики Украины.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник "5 каналу". "И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – заявил специалист.

При этом в украинских заробитчанах нуждается не только Польша. Граждане часто едут и в Беларусь, где пол миллиона мигрантов, а также в РФ та Китай. "Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Ранее сообщалось, что в Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских заробитчан в течение года. Отметим, что до пандемии COVID-19 такие планы имела каждая десятая компания в стране. Одна из главных причин роста – положительный опыт работы украинцев в Польше.

Каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам. Отмечается, что это увеличение на 3% по сравнению с прошлым опросом, об этом свидетельствуют данные "Барометра польского рынка труда" – социсследования, которое проводила компания "Personnel Service".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше продолжается рост количества вакансий для украинских заробитчан. Заработная плата для рабочих без высшего образования достигает 30 тыс. грн.