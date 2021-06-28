'Запорожсталь' в его нынешнем виде может прекратить свое существование, – гендиректор Метинвеста

Комбинат "Запорожсталь" в его нынешнем виде может прекратить свое существование, а его мощности могут быть перенаправлены на производство чугуна с сокращением его выплавки.

Есть другой вариант – строительство отдельного производства электростали. В таком случае производство стали на комбинате останется, но будет полностью остановлены мартеновское производство. Об этом сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, передает "Интерфакс".

Он отметил, что "Метинвест" утратил полный контроля над "Запорожсталью" из-за чего группа приостанавливает продвижение проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) на предприятии. Однако, рассматривается возможность создания своего собственного прокатного завода.

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"К сожалению, у нас там нет контрольного пакета в составе акционеров, и мы не можем сейчас развивать тот проект, который мы предполагали по постройке нового сталеплавильного комплекса. И в том виде, в котором сейчас есть "Запорожсталь", в какой-то перспективе, конечно же, не станет. Когда закончится разрешение (на вредные выбросы – ред), тогда и закончится. Но есть идеи о том, что мы можем рядышком построить новое экологически чистое, углеродно-нейтральное производство, и под это уже сегодня мы делаем первые шаги", - цитирует издание Рыженкова.

Для модернизации мощностей, постройки нового углеродно-нейтрального производства нужны большие инвестиции. По словам Рыженкова, у компании есть идея строительства нового завода на базе водородной металлургии, прямого восстановления железа, электростали. Он может располагаться рядом с "Запорожсталью" или в Мариуполе.