Суд вернул государству Запорожский титаново-магниевый комбинат Фирташа

Запорожский титано-магниевый комбинат (в 2013 году приватизированный компанией, связанной с олигархом Дмитрием Фирташем) должен вернуться в государственное имущество. Соответствующее решение в среду, 4 августа, принял Хозяйственный суд Запорожской области.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, таким образом суд удовлетворил ее иск в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и непосредственно к ЗТМК.

Известно, что "Толексис Трейдинг Лимитед" входит в группу компаний DF Group, которой владеет Фирташ.

В свою очередь Фонд государственного имущества указал: в суде было установлено, что офшорная "Толексис Трейдинг Лимитед" после получения 49-процентной доли завода в 2013-м не выполнила взятых на себя обязательств. Так, фирма должна была обеспечить $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия до первого квартала 2015 года, но этого не сделала.

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Большая часть указанной суммы была направлена на погашение ранее созданных задолженностей комбината за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Деньги в итоге вывели из Украины, перечислив на счета оффшорных фирм.

На модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн гривен.

При этом фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, хотя доля государства в ЗТМК составляла 51% (контрольный пакет).

Добавим, что три года назад, в июле 2018-го, суд уже выносил подобное решение касательно ЗТМК. Законность этого постановления была подтверждена во время рассмотрения апелляции. Однако дело "переиграл" Верховный суд. Он частично удовлетворил кассационную жалобу кипрской "Толексис Трейдинг Лимитед" и направил иск на новое рассмотрение.

В итоге иск, который был подан САП еще в 2016 году, полностью удовлетворил Хозяйственный суд Запорожской области 4 августа 2021 года.

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции на бизнес-активы Фирташа.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия помогла бизнесмену Фирташу получить месторождение титана в Украине. Это произошло в декабре 2004 года во время Оранжевой революции.