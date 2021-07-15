"Слуги народа" решили на три года освободить казино от уплаты налогов: закон принят в первом чтении

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №2713-д, который на три года освободит казино от уплаты налогов, в первом чтении. Также законодательная инициатива снизит налоговые ставки на доходы от азартных игр.

Соответствующий документ в первом чтении и за основу поддержали 283 народных депутата, среди которых 252– из партии "Слуга народа". Автором законодательной инициативы является нардеп партии "Слуга народа" Олег Марусяк. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что в странах ЕС используется простой подход. "Дорогие" лицензии – низкие налоги, или "дешевые" лицензии и высокие налоги, но так чтобы и "дорогие" лицензии и высокие налоги – это нонсенс.

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Для сравнения лицензия на открытие казино в Польши – около 290 000 евро, на право занятия букмекерской деятельностью – 18 000 евро, налог с оборота 12%. В Украине предлагают снизить налоги для казино для того, чтобы якобы вывести эту сферу из тени.

Какие налоги установят:

ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный в интернете – 10%;

в залах игровых автоматах – 12,5%;

для букмекерской деятельности – 5%;

выпуска и проведения лотерей – 10%.

Также нужно будет заплатить налог на прибыль в размере 18%."Наряду с этим, проектом предусматривается, что выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что станет стимулом для инвесторов", – говорится в документе.

Наибольшее снижение определено для букмекеров – в 3,5 раза, с 18 до 5%. Почти втрое падает налог на доход для лотерейщиков, и они вообще освобождаются от налога на прибыль. В полтора раза хотят уменьшить налог на доход казино и немного поднять для игровых автоматов.

В Главном научно-экспертном управлении Рады заявили, что законопроекты не содержат обоснования предлагаемых размеров налоговых ставок (то есть не понятно, почему предлагается именно 18%, например, а не 35 или 5%).

Кроме этого, есть риск, что снижение налогов не будет способствовать притоку денег в бюджет, а наоборот – уменьшит налоговые поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля 2020 года Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали пять законопроектов о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.