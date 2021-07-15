"Слуги народа" решили на три года освободить казино от уплаты налогов: закон принят в первом чтении
Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №2713-д, который на три года освободит казино от уплаты налогов, в первом чтении. Также законодательная инициатива снизит налоговые ставки на доходы от азартных игр.
Соответствующий документ в первом чтении и за основу поддержали 283 народных депутата, среди которых 252– из партии "Слуга народа". Автором законодательной инициативы является нардеп партии "Слуга народа" Олег Марусяк. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.
В пояснительной записке к документу говорится, что в странах ЕС используется простой подход. "Дорогие" лицензии – низкие налоги, или "дешевые" лицензии и высокие налоги, но так чтобы и "дорогие" лицензии и высокие налоги – это нонсенс.
Для сравнения лицензия на открытие казино в Польши – около 290 000 евро, на право занятия букмекерской деятельностью – 18 000 евро, налог с оборота 12%. В Украине предлагают снизить налоги для казино для того, чтобы якобы вывести эту сферу из тени.
Какие налоги установят:
ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный в интернете – 10%;
в залах игровых автоматах – 12,5%;
для букмекерской деятельности – 5%;
выпуска и проведения лотерей – 10%.
Также нужно будет заплатить налог на прибыль в размере 18%."Наряду с этим, проектом предусматривается, что выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что станет стимулом для инвесторов", – говорится в документе.
Наибольшее снижение определено для букмекеров – в 3,5 раза, с 18 до 5%. Почти втрое падает налог на доход для лотерейщиков, и они вообще освобождаются от налога на прибыль. В полтора раза хотят уменьшить налог на доход казино и немного поднять для игровых автоматов.
В Главном научно-экспертном управлении Рады заявили, что законопроекты не содержат обоснования предлагаемых размеров налоговых ставок (то есть не понятно, почему предлагается именно 18%, например, а не 35 или 5%).
Кроме этого, есть риск, что снижение налогов не будет способствовать притоку денег в бюджет, а наоборот – уменьшит налоговые поступления.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля 2020 года Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.
Позже в Верховной Раде зарегистрировали пять законопроектов о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.