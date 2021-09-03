За последние полгода "Метинвест" заплатил более 16 млрд грн налога, – Рыженков

Компания "Метинвест" за последние полгода заплатила рекордную сумму налогов – более 16 млрд гривен. Это вдвое больше, чем за то же время прошлого года.

Как сообщает "Украина 24", столь крупную сумму компания не отсчитывала ни разу за всю историю своего существования. Она покрыла годовой бюджет сразу трех министерств.

Генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков, заявил, что такая сумма уплаченного налога – абсолютный рекорд за все время.

"За 6 месяцев мы никогда такие суммы в бюджет не платили. Поэтому, я думаю, здесь с наполнением бюджета мы достаточно серьезно помогаем", – подчеркнул он.

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Однако, отмечается, что не налогами единственными компания помогает стране. Кроме прямого наполнения госказны, "Метинвест" вкладывает деньги в обновление предприятий и развитие социальных объектов в тех городах, где работают предприятия.

"Только в первом полугодии мы направили 80 млн долларов на экологические инвестиции в наших городах присутствия. Ну и конечно же, это социальные инвестиции, строительство нового университета "Метинвест Политехника", который мы начали в городе Мариуполе", – рассказал Рыженков.