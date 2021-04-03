Юристку, возглавлявшую заповедник, сделали членом набсовета 'Ощадбанка'

Кабинет министров Украины назначил членом наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Розу Тапанову – юристку, и. о. гендиректора заповедника "Бабий Яр".

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства №269-р от 2 апреля, согласно которому она стала членов набсовета по квоте Кабмина.

Таким образом, Тапанова сменила Тараса Кириченко, которого освободили от обязанностей 1 апреля распоряжением № 268-р.

Роза Тапанова является юристкой. Она окончила Киево-Могилянскую академию, а в 2005 году получила свидетельство, дающее право заниматься адвокатской деятельностью.

Согласно досье, она является специалистом по разным направлениям, в том числе финансовое и банковское дело.

Также Тапанова была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", а до назначения занимала должность исполняющего обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте членом набсовета "Ощадбанка" стал Александр Роднянский-младший – сын одного из основателей телеканала "1+1", кинопродюсера и кинорежиссера Александра Роднянского.