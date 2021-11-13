Японский машинист потребовал в суде $19 тысяч за штраф в полдоллара

Машинист поезда в Японии подал в суд на своего работодателя, железнодорожную компанию JR West, из-за штрафа в $0,49. Сумма иска составляет $19,3 тыс. Эти деньги работник требует в качестве компенсации за моральный ущерб.

Полдоллара вычли из зарплаты машиниста за опоздание поезда на 1 минуту, пишет BBC. Мужчина уверен, что не заслужил такого наказания.

Причиной для штрафа послужило то, что пустой пассажирский поезд был отправлен на неправильную платформу ж/д станции. Машинист заметил ошибку и перевел состав на нужный путь, но опоздал на минуту.

По словам истца, его действия никому не навредили: расписание других поездов от этого не изменилось, а его состав был пустым, то есть никакие пассажиры никуда не опоздали. Поэтому наказание от работодателя привело к "душевным страданиям" работника железной дороги.

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Интересно, что компания сначала вычла из зарплаты машиниста $0,75. Но он обратился в трудовую инспекцию, и штраф уменьшили до $0,49.

Новый размер штрафа тоже не устроил машиниста, и он пошел в суд. В JR West же объяснили свою позицию по выплатам так: "Нет работы – нет оплаты".

Япония славится пунктуальностью поездов. Любое опоздание на минуту и более подлежит расследованию. В среднем за год поезда задерживаются на 50 секунд, а скоростные синкансены и вовсе на 20 секунд.

Такого нельзя сказать об Украине, где в последние месяцы участились случаи задержки поездов. К примеру, 11 и 12 ноября поезда опаздывают на время от 5 минут до часа.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что в конце октября задерживалось еще несколько десятков поездов. Причиной стал сход с рельсов 10 вагонов грузового поезда в Житомирской области.