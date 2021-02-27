Якобы дешевая энергия АЭС дорого обойдется украинцам через 10-15 лет, – эксперты

Эксперты отмечают, шо ядерная энергетика Украины очень зависима от России

Атомные электростанции Украины продают ток по дешевой цене – ниже себестоимости, что не позволяет накапливать большие суммы, которые необходимо будет тратить на вывод энергоблоков из эксплуатации через 10-15 лет.

Об этом говорится в позиции коалиции "Энергетический переход", сообщает "Главком".

"Атомная энергетика – это дорого. По состоянию на этот февраль этого года тариф на атомную электроэнергию составляет 0,7 грн за кВт-час. Однако, такой тариф существенно заниженным", – подчеркивают эксперты.

Они указывают, что даже по расчетным данным ГП "НАЭК Энергоатом" стоимость 1 атомного кВт-ч должна составлять примерно 0,9 грн (по состоянию на март 2019). При этом такой тариф не включает в себя стоимость долгосрочной безопасной утилизации отработанного ядерного топлива, а отчисления в фонд снятия с эксплуатации атомных энергоблоков осуществляется по заниженным расчетам, которые потеряли свою актуальность.

"Таким образом, тариф что сейчас установлен на атомную электроэнергию не покрывает всех расходов и отрицательных экстерналий, связанных с производством электроэнергии на АЭС", – отмечают в коалиции.

Эксперты указывают, что государство должно установить справедливый тариф на атомную энергетику, в частности Министерство энергетики совместно с "НАЭК Энергоатом" пересмотреть "Концепцию снятия с эксплуатации действующих энергоблоков Украины". Она должна учитывать опыт снятия с эксплуатации блоков АЭС, а также анализировать сценарии развития, чтобы обеспечить отчисления достаточного количества средств в Фонд резерва снятия энергоблоков с эксплуатации.

"Просмотр создаст условия для установления Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) тарифа, который будет включать все расходы атомной энергетики и позволит справедливое сравнение с зеленой генерацией и не приведет к перекладыванию решения созданных нами проблем и финансовых недостач на грядущие поколения ", – заявляют эксперты.

В коалиции также указывают на опасность для Украины от строительства новых блоков АЭС, потому что атомная энергетика опасна с точки зрения количества аварий за последние несколько десятков лет, это источник отходов, способа безопасного хранения которых так и не найдены. Кроме того, ядерная энергетика Украины очень зависима от России.

"Атомщики утверждают, что вероятность крупной аварии на АЭС составляет один раз в 1 тыс – 10 тыс лет. Такую вероятность они считают" приемлемым риском ". В мире уже было 16 аварий со значительным утечкой радиации, а с момента пуска первой АЭС не прошло и ста лет. и это только АЭС – а еще хранилища радиоактивных отходов, уранодобывающая промышленность и, наиболее уязвим элемент – транспортировки радиоактивных материалов ", – объяснили эксперты.

Как сообщалось, "Энергоатом" законодательно вынужден продавать половину своей электроэнергии по 15 копеек, чтобы, в частности, тарифы на ток для населения были ниже рыночного уровня.

Экспертная организация StateWatch проанализировала отчет по итогам трех кварталов 2020 года компании "Энергоатом" и указала о чистых убытках на сумму 5,3 миллиарда гривен. По информации руководителя компании Петра Котина, убыток по итогам прошлого года вырос и достигнет 7,4 млрд грн.