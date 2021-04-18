Вслед за разоблачением махинаций с 'Укрзалізницею', НАБУ должно расследовать злоупотребления НКРЭКУ при импорте тока из России и Беларуси – нардеп

НАБУ подтвердило факт расследования созданной НКРЭКУ схемы завышения цен на электроэнергию для "Укрзалізниці" и теперь должно допросить членов комиссии за их роль в импорте тока из России и Беларуси.

Об этом заявил в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Судя по тому количеству коррупционных прецедентов от полулегальных руководителей НКРЭКУ, никаких сомнений, что впереди сенсационные разоблачения. В том числе отдельно – по вопросу кризиса в энергетической отрасли, простой шахт через восстановление независимым регулятором импорта электроэнергии из Беларуси и России в январе и феврале этого года", - сообщил Волынец.

По его словам, НАБУ установила убытки от созданной НКРЭКУ схемы для "Укрзалізниці" в 1,94 млрд грн за 2019-2020 годы.

"С главными фигурантами дела сейчас работают детективы НАБУ - проводятся обыски и допросы", - добавил Волынец.

Напомним, ранее НАБУ подтвердило факт расследования схемы на 1,94 млрд грн с завышения цен на электроэнергию для "Укрзалізниці". По информации народных депутатов-членов временной следственной комиссии парламента, авторами схемы мог быть лично глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк и член комиссии Дмитрий Коваленко.

Схема заключалась в перепродаже электроэнергии киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 через подставные компании, связанные с руководством НКРЭКУ для нужд "Укрзализныци" с наценкой 30-40%.