Возможны задержки в пути: "Укрзалізниця" изменила расписание ряда поездов

В Украине изменили 16 расписание поездов в харьковском направлении. Составы будут ходить по временным маршрутам с 15 по 20 декабря. Также меняется время отправления и возможны задержки в пути до 30 минут. Все изменения с сегодняшнего дня, 24 ноября, отображены в онлайн-системе заказа билетов.

Об этом предупредила пресс-служба "Укрзалізниці". Изменения связаны с плановым ремонтом на станции Люботин в Харьковской области. В частности:

поезд № 142/141-114/113 Львов – Бахмут будет следовать в объезд Харькова. Не будет остановок на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея и Харьков. Вместо этого состав будет останавливаться в Лозовой и Славянске;

поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка не будет останавливаться в Святогорске, Изюме, Лимане, Харькове и Славянском курорте. При этом также добавятся остановки в Славянске и Лозовой.

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На все поезда в этом направлении билеты были временно не доступны для заказа. Теперь продажа снова открылась.

Это не единственные изменения в расписании поездом в декабре. Так, с 12 декабря "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту в Украине. Состав будет проезжать через 12 областей, а общая протяженность маршрута составляет 1806 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в новом графике с 12 декабря появится 19 новых пар поездов по всей стране. Еще 49 пар обещают ускорить.

В частности, будут запущены семь поездов, на которых можно будет добраться до "Буковеля". Речь идет о таких маршрутах:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Непосредственно на популярный курорт поезда не доедут – там нет железнодорожного вокзала. Однако они будут проходить через Татаров. Оттуда для пассажиров организуют автобусный трансфер в "Буковель" за 50 грн.