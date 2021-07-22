Витренко рассказал, как можно остановить 'Северный поток-2'

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко уверен, что запуск газопровода "Северный поток-2" еще можно заблокировать. По его словам, это вопрос не столько в достройке, а более технический элемент. На реализацию проекта могут повлиять санкции, регулятор и судебные решения.

Об этом Витренко рассказал в интервью "Голос Америки". "То есть мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, что это оружие и угроза безопасности Украины всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает", – сказал глава компании.

Витренко отметил, что должен быть комплекс мер и американские санкции, которые являются очень важным элементом в борьбе против проекта.

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Ранее американский сенатор, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш раскритиковал администрацию Джо Байдена за разрешение ФРГ на достройку газопровода "Северный поток-2". Также он добавил, что Конгресс должен действовать там, "где администрация потерпела неудачу".

"Предлагаемое "соглашение", позволяющее завершить строительство "Северного потока-2" между США и Германией, полно обещаний и заверений, но мало что предлагает в плане значимых мер по устранению основных угроз национальной безопасности, которые газопровод представляет для США, союзников и интересов. Он был заключен без участия и согласия ключевых союзников, таких как Украина и Польша, и не гарантирует каких-либо конкретных последствий, если Россия использует "Северный поток-2" в качестве своего геополитического оружия", – сказал Риш.

Как сообщал OBOZREVATEL, дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян заявил, что соглашение между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2" не будет защищать интересы Украины. Кроме этих стран-подписантов документ должны подписать украинская и польская сторона.