Витренко обещает изменить коррупционные контракты предыдущего руководства "Нафтогаза"

"Нафтогаз" предложит новый подход к обеспечению газом населения, разрушит коррупционную схему, на которой обогащались структуры Фирташа.

Об этом сообщается на странице НАК "Нафтогаз" в Facebook. Отмечается, что детали будут обнародованы в ближайшее время.

"Совместно с Министерством энергетики, НКРЭКУ и Оператором ГТС мы уже наработали новый, оптимальный подход к обеспечению газом бытовых потребителей. Он сделает невозможными злоупотребления и обеспечит ценовую стабильность и равные условия для украинского населения", – отмечается в сообщении НАК.

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Ранее в статье "Экономической правды" была обнародована информация, что предыдущее руководство "Нафтогаза" заключало контракты с поставщиками газа, которые давали им возможность продавать промышленности дешевый газ, предназначенный для снабжения населения. По информации ЭП, больше всего на этой схеме заработали структуры Дмитрия Фирташа.

"Поставщики покупали у государства "дешевый" газ для населения и продавали его часть промышленности по рыночным ценам. Поскольку разница между стоимостью голубого топлива для граждан и бизнеса иногда достигала четырех-пяти гривен в кубометре, доходы от такой "деятельности" приносили участникам этих схем миллионы долларов", – отмечается в материале ЭП.

По данным ЭП, всего на этой схеме заработала компания "Йе энергия" Фирташа, которая является крупнейшим поставщиком газа населению.

"Именно "Йе энергия" и "Нафтогаз" (через дочернее ООО "ГПК Нафтогаз Украины"), которые вместе контролируют до 80% рынка поставок голубого топлива бытовым потребителям, законтрактовали наибольшие объемы – 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб м газа соответственно. Они получили и самые низкие цены – 7,42 тыс. грн за тыс. куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс. грн до 8,8 тыс. грн", – говорится в статье.

Со своей стороны в НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что причина злоупотреблений не в том, что правительство и регулятор в соответствии с европейской практикой определили, что население по умолчанию должно получать газ по стабильной и приемлемой цене в рамках "годового" продукта, и "Нафтогаз", как национальная компания, должен был обеспечить ресурс газа.

"Проблема в том, на каких именно условиях предыдущее руководство "Нафтогаза" заключило соглашения с поставщиками газа населению, в частности, крупнейшим игроком – компанией "Йе Энергия", которую контролирует Фирташ. Ключевым является то, что выбранная "Нафтогазом" структура контрактов не содержит четких ограничений по поставкам газа только для нужд бытовых потребителей (населения)", – указывают в пресс-службе "Нафтогаза".

Напомним, что 19 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил о том, что компания "Йе Энергия" олигарха Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у "Нафтогаза" по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.