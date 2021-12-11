Весь импорт угля в Украину производится по формуле 'Роттердам+', – Центр Разумкова

Все импортные контракты на поставку угля в Украину привязаны к котировкам угля в порту Роттердам плюс стоимость доставки в украинские порты, что соответствует формуле "Роттердам+".

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Все контракты, которые украинские тепловики заключили на импорт угля из США, привязаны к котировкам агентства Argus Dayly Coal в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен". Для украинского читателя этот индекс более известен как API2 – тот же, что был положен в основу формулы импортного паритета ("Роттердам+")", - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

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По его информации, последняя импортная партия угля из США стоила украинским компаниям почти 190 долларов/тонну. Омельченко отметил, что только цена фрахта по внешним контрактам достигает 30-35 долларов за тонну, тогда как в формуле "Роттердам+" транспортная составляющая не превышала 5 долларов.

"Без импорта угля из США, украинскую энергосистему бы уже ожидали проблемы. Очевидно, что без прозрачного ценообразования, основанного на европейских принципах, никто бы не поставлял в Украину уголь. Еще в 2016 году я говорил, что импортный паритет, с привязкой к прозрачного ценового индекса в Европе – единственный цивилизованный путь ценообразования на уголь, природный газ и нефтепродукты", – добавил Омельченко.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".