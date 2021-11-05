Верховная Рада заплатит 41,5 млн грн за обустройство места для пресс-конференций в своих кулуарах. Будет просто несколько стульев, столов ручной работы, перегородок, шкафчиков и компьютеров. Еще почти полтора миллиона заплатили дизайнерам, чтобы они нарисовали этот пресс-центр.

Работы выполнит компания "Брилиантс Груп", сообщают "Наші Гроші". На тендере она обошла "Грін Маєток" и ФЛП Каримов Александр Викторович.

Обустроят место для пресс-конференций в Верховной Раде уже в 2021 году. Размещен он будет на третьем этаже здания.

Для этого еще в мае Управление делами Аппарата Верховной Рады заплатило 1,3 млн грн за проект этого ремонта. Сделала его компания "Грін Маєток" – проигравшая впоследствии тендер на весь ремонт. После завершения завершения работ на более чем 40 миллионов в Верховной Раде должны появится:

Видео дня

пресс-центр на 50 мест;

президиум на 5 мобильных рабочих мест;

2 мобильные трибуны;

комната для работы прессы со шкафами на замках;

информационные стойки;

кабинет работников пресс-центра;

копи-центр;

места для неформального общения и быстрых интервью;

сетевая инфраструктура и прочее.

В месте для пресс-конференций в ВР поставят 2 длинных стола индивидуального изготовления с травой. Стоить они будут по 35,1 тыс. грн каждый.

Кроме того, будет 6 сидений у окна индивидуального изготовления – по 17,541 тыс. грн за штуку. А еще – 60 стульчиков для гостей со столиками.За каждый из них ВР выложит 5,417 тыс. грн. Помимо этого в Раде появятся:

2 приточно-вытяжные установки Wolf (производства Германии) – по 7,35 млн грн;

2 комплекта автоматики для установок Wolf – по 578 тыс. грн;

конструкция из алюминиевых ферм – 1,33 млн грн;

приемники Shure DR 6004 – по 4 806 грн.

На пол постелят ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм – по 1696 грн./кв. м. "На рынке же его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле – по 1617 грн./кв. м", – подчеркивает издание.

Кроме того, там отмечают: цены указаны "по итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки". Т.е., на самом деле платить Рада будет еще больше.

Ремонт будет делать столичная компаня "Бриллиантс Групп". С 2017 года она получила подряды на 61,24 млн грн. По информации "Наших Грошей", владеет и руководит ею Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором ООО "Энергия окружающей среды", зарегистрированным там же.

Сделавшая же проект ремонта компания "Грін Маєток" с 2016 года получила подряды на 202,52 млн грн. Она принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. "Еще он является основателем ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест", – отмечают "Наші гроші".

Для того, чтобы победить в тендере, "Бриллиантс Групп" предложила цену всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости. Она составляла 41,52 млн грн.

Более того, никто из конкурентов "Бриллиантс Групп" не снижал цену во время аукциона. Что определенно может свидетельствовать о заранее известном его итоге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что трех должностных лиц компании "Укрзалізниця" подозревают в хищении 11,8 млн грн. Речь идет о замруководителя одного из филиалов компании, руководителе отдела материально-технического обеспечения и руководителе частной компании, которая стала победителем торгов.