Венедиктова заявила, что выведенные из ПриватБанка миллиарды вернут Украине

Украина вернет большую часть от 5,5 млрд долларов, которые, как подозревают силовики, вывели из ПриватБанка.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свободы слова Савика Шутсера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, всего начали 30 тыс. производств по ПриватБанку, 20 тыс. производств закрыли. На вопрос о том, получится ли вернуть выведенные деньги, генпрокурор ответила: "возможно, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, возможно, это будет не вся сумма, которую мы отмечаем – 5,5 млрд – но большая часть вернется. Возможно, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и другое, с компенсацией государством".

При этом в Офисе генерального прокурора Украины на данном этапе не готовят никаких других подозрений по делу ПриватБанка. Она сказала, что предъявление подозрения и назначение экспертизы бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Владимиру Яценко было связано с определенным риском.

Предлагаем посмотреть выступление генпрокурора в программе:

Как сообщал OBOZREVATEL: