Великобритания заплатит за выход из Евросоюза почти 50 миллиардов евро

Общий счет Великобритании за выход из Европейского союза составляет 43,8 миллиарда евро. Хоть государство и покинуло ЕС в начале года, оно по-прежнему несет ответственность по многолетним обязательствам перед бюджетом блока, выходящим за рамки ее членства, включая пенсионные расходы чиновников и депутатов Европарламента.

Об этом сообщает Politico. "По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона", – сказал главный секретарь казначейства Стив Баркли.

Казначейство ранее указывало размер своих обязательств перед ЕС в размере от 40 до 45 миллиардов евро, или же примерно от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов.

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"Правительство продолжает конструктивно работать с ЕС, чтобы гарантировать, что Великобритания выплачивает правильную сумму в соответствии с Соглашением о выходе", – сказал представитель Минфина.

Напомним, Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза. За час до официального заявления Джонсон выступил с обращением к британским подданным. Он назвал это событие удивительным, "которое, как многие думали, никогда не наступит".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский суд принял решение, что трубопровод Opal (продолжение "Северного потока") должен соответствовать правилам энергетики ЕС. А это означает, что половину мощностей должны оставить для альтернативных поставщиков, а оператор и поставщик должны быть разделены.