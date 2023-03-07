ВАКС распространил персональные данные Коболева и его семьи: суд мог по ошибке опубликовать не тот файл 

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) опубликовала все персональные данные экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Они, вероятно, ошибочно опубликовали ссылку на файл с решением о выборе меры пресечения, в котором не скрыли персональные данные бывшего топ-менеджера.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Коболева Алексей Носов. "При несложных манипуляциях с файлом, посредством копирования текста и его вставки в любой текстовый редактор - можно увидеть все персональные данные как Андрея так и членов его семьи. Мы уважаем суд, и верим, что это бессознательная ошибка", – написал он.

Это, как заявил адвокат, публичное разглашение персональных данных. Это прямое нарушение ст. 8 Европейской Конвенции, предусматривающей уважение частной и семейной жизни, ЗУ "О защите персональных данных" и ЗУ "О доступе к судебным решениям".

Такие действия могут представлять реальную опасность для Андрея Коболева и его семьи, уверен адвокат. "Мы зафиксировали этот факт. И отреагируем исключительно в процессуальной форме. Как того требует закон. И хорошо, если это не будет иметь негативных последствий безопасности семьи нашего клиента", – сообщил Носов.

Подозрение Коболеву вручили еще 19 января, изначально заседание суда по мере пресечения планировалось на тот же день. В НАБУ и САП тогда заявили, что бывший руководитель "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером такой премии. В САП отметили, то предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований провело обыски у Андрея Коболева. Они прошли дома и в офисе экс-чиновника.

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