В 'Укрзалізниці' заканчивается дизтопливо: запасов хватит на несколько дней

В "Укрзалізниці" заявили, что компания сейчас имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. При этом запасов может хватит всего на 4 суток.

Об этом сообщается на сайте компании. "Укрзалізниця" сейчас имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. "Укрзалізниця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время", – добавили в пресс-службе.

Напомним, на Пасхальные и майские праздники в Украине запустят по меньшей мере 11 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

В мае также будут назначены дополнительные рейсы пяти круглогодичных поездов. Кроме того, на праздники "Укрзалізниця" решила продлить маршрут скоростного поезда № 779/780 сообщением Сумы – Киев до Винницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего сообщения. Приняли решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину.