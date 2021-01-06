В 'Укрзалізниці' рассказали, как отделение пассажирских перевозок позволит улучшить сервис

Разделение пассажирских и грузовых перевозок "Укрзалізниці" на отдельные бизнес-вертикали позволит привлечь инвестиции в обновление подвижного состава и улучшения сервиса на железной дороге.

Об этом заявил и. о. члена правления АО "Укрзалізниці" Александр Перцовский во время пресс-конференции, сообщается на сайте компании.

По его словам, при выделении пассажирской вертикали компания сможет проводить тендеры среди общин на организацию социальных перевозок.

"Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозку с местными властями. Тем более что расходы общин будут незначительные – часто меньше земельного налога, который платит "Укрзалізниця" общине. Зато будут четко определены количество пригородных поездов, графики их движения и качество подвижного состава", – рассказал Перцовский.

Кроме того, он сообщил, что создание отдельной Вокзальной компании позволит также увеличить доходы вокзалов, в частности от совершенствования управления, увеличение поступлений от аренды помещений.

"Мы уже перевели в состав Вокзальной компании 108 крупных вокзалов, на очереди – мелкие. Уже сейчас видим, что эффективно в аренду сдаются только 2 тысячи кв. м с 50 тысяч м возможных. Дополнительные средства будем инвестировать в ремонты вокзалов, прежде всего таких проблемных, как в Николаеве и других, создание беспрепятственного пространства для людей с инвалидностью и т.д.", – сказал Перцовский.

Ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал, что компания планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд гривен.

В то же время экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельный бизнес убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.