В Украине зимой закроют один из авиарейсов из Киева: что известно

Украинская авиакомпания Windrose с 10 октября приостановила полеты с Киева в Кривой Рог. Это связано с "коммерческими причинами", как рассказали в компании.

Windrose не будет выполнять рейсы в Кривой Рог в течение зимнего сезона (31 октября 2021 года – 27 марта 2022 года). Об этом сообщает Аvianews.com.

При этом в авиакомпании не смогли назвать дату возобновления полетов. "Про точные сроки говорить еще слишком рано", – заявила представитель Windrose.

Рейс Киев-Кривой Рог открыли еще 9 июня 2021 года. Ранее рейсы выполнялись три раза в неделю.

Отметим, венгерская авиакомпания Wizz Air планирует в период 2021-2022 гг. запустить 26 новых рейсов из Украины – из Киева (12), Львова (9), Одессы (3) и Харькова (2). Будут введены новые авиасообщения с Испанией, Францией, Бельгией и Нидерландами. Отметим, 12 октября Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".

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В Украине венгерская авиакомпания разместит дополнительные 7 авиасуден. Это планируют сделать на протяжение 3-6 месяцев, начало процесса ожидают в марте 2022-го.

Ранее сообщалось, что компания "Новая почта" запустит свою авиакомпанию. Она получила название Supernova Airlines и будет подчиняться "Новой почте Глобал". Рейсы будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучает возможности для сотрудничества компании "Антонов" и одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Так, говорится о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые на производственных мощностях ГП "Антонов".