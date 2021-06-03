В Украине взлетят цены на квартиры: когда и на сколько

В Украине прогнозируется дальнейший рост стоимости квартир на десятки процентов в ближайшие месяцы. В целом в 2021 году цена жилья вырастет на 20-25%.

Об этом рассказал владелец компании SAGA Development Андрей Ваврыш, пишет "Экономическая правда". При этом за последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 12-18%.

По прогнозам генерального директора промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергея Пилипенко, средняя цена на квартиры на первичном рынке Киева в 2021 году может вырасти на 15-20% до $1,3 тыс за квадратный метр. К концу 2023-го этот показатель может достичь $2 тыс.

"Старый генплан утратил актуальность, новый еще не принят, поэтому в ближайшие год-два будет нелегко найти участок с правильным целевым назначением. Это будет создавать определенный дефицит площадок для будущей застройки, что также будет способствовать росту цен", – пояснил Пилипенко.

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К причинам подорожание квартир руководитель портала Domik.ua Виталий Котенко относит уменьшение предложения ликвидной недвижимости, стабильность гривни, низкие ставки по депозитам и привлечение средств в недвижимость после запуска рынка земли.

По мнению Котенко, грядущие отмены моратория на взыскание просроченной задолженности по валютным кредитам и урегулированию рынка коллекторских услуг повлекут снижение ипотечных ставок. "Комплекс законодательных инициатив начнет работать с осени 2021 года, что позволит банкам повернуться лицом к ипотеке. Сейчас им выгоднее инвестировать в ОВГЗ", – говорит эксперт.

Отметим, за последний год цены на столичную недвижимость выросли на 18%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева с мая 2020-го по апрель 2021 года поднялась с 25,1 тыс. грн до 29,5 тыс. грн.

При относительно стабильном курсе гривни цены двигались вверх и в иностранной валюте. В долларовом эквиваленте средняя стоимость квадратного метра за этот же период выросла на 12%, превысив $1 тыс. В конце апреля квадратный метр в новостройках Киева стоил в среднем $1 050.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается подорожания одно-двухкомнатных квартир в новых домах и качественной "вторички" из-за ипотеки. В то же время типовая советская застройка может подешеветь по причине отсутствия спроса.

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