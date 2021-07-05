В Украине взлетят цены на бензин: в Кабмине повысили максимальную стоимость

В Украине предельная стоимость бензина увеличится почти на 1 грн и в июле составит 31,64 грн за литр (сейчас около 30,5 грн). В то же время дизельное топливо может подорожать на 32 копейки до 22,55 грн.

Об этом говорится в опубликованных данных Министерства экономики. Так, ведомство подсчитывает средние цены, а также устанавливает максимальную наценку. Средняя цена составила 26,64 грн за литр бензина и 22,55 грн за литр дизтоплива. На основе этих данных будут устанавливать максимальную стоимость.

По сравнению с серединой месяца, средняя цена на бензин возросла на 0,80 грн/литр, на ДТ – на 0,32 грн/л. В течение июля стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн за литр, дизельного топлива – 29,55 грн за литр.

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Цена бензина в Украине зависит от стоимость нефти (с ее подорожанием идут вверх и цены на светлые нефтепродукты). Влияет также и курс доллара. После выхода из кризиса в мире значительно выросли цены на энергоресурсы. В результате украинским импортером приходится больше платить за топливо.

Отметим, еще 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым вводится госрегулирование цен на топливо на период действия карантина. Установлены предельные уровни торговой надбавки к цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).

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