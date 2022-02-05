В Украине взлетел спрос на одну из популярных специальностей: сколько платят
В Украине в 2021-м спрос на барменов увеличился на 14% (соответственно выросло число вакансий). При этом в 87% таких вакансий предлагают работу на полный день, а зарплата составляет от 10 000 до 20 000 грн (также возможны чаевые).
Об этом OBOZREVATEL рассказала представитель компании Jooble Елена Кирильевнина. “Традиционно, больше всего возможностей по трудоустройству – в больших городах, где заведений сферы питания больше...Но стоит брать во внимание, что сейчас зима и с приходом летнего сезона и открытых террас количество вакансий будет расти, особенно в туристически привлекательных городах , – говорит эксперт.
По количеству вакансий для барменов лидируют Киев (800+ вакансий), Харьков (300+ вакансий) и Одесса (200+ вакансий). Как отмечают аналитики: за последние годы спрос на эту должность только растет: например, в 2020 году люди на 12% чаще искали вакансии для барменов, чем в 2019. А в прошлом году спрос вырос еще на 18%.
Что же касается предложения от работодателей, если в 2019-2020 годах предложение оставалось примерно на одинаковом уровне, то в 2021 году вакансий на рынке стало на 14% больше.Средняя зарплата в Украине взлетела, но это ненадолго
В среднем украинцы в декабре зарабатывали 17,5 тыс. грн. В то же время в Киеве средняя зарплата достигла 26,7 тыс. грн (в прошлом месяце это почти тысяча долларов). Но здесь важно отметить, что уже в январе зарплаты значительно снизятся. Это связано с особенностью подсчетов.
Для подсчета размера зарплаты фонд оплаты труда делят на всех сотрудников. А в декабре на многих предприятиях, в крупных компаниях выплачивали бонусы, годовые премии и даже 13-ю зарплату. Но уже в январе статистика нормализуется, а размер средней зарплаты значительно снизится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.