В Украине взлетел спрос на одну из популярных специальностей: сколько платят

В Украине в 2021-м спрос на барменов увеличился на 14% (соответственно выросло число вакансий). При этом в 87% таких вакансий предлагают работу на полный день, а зарплата составляет от 10 000 до 20 000 грн (также возможны чаевые).

Об этом OBOZREVATEL рассказала представитель компании Jooble Елена Кирильевнина. “Традиционно, больше всего возможностей по трудоустройству – в больших городах, где заведений сферы питания больше...Но стоит брать во внимание, что сейчас зима и с приходом летнего сезона и открытых террас количество вакансий будет расти, особенно в туристически привлекательных городах , – говорит эксперт.

По количеству вакансий для барменов лидируют Киев (800+ вакансий), Харьков (300+ вакансий) и Одесса (200+ вакансий). Как отмечают аналитики: за последние годы спрос на эту должность только растет: например, в 2020 году люди на 12% чаще искали вакансии для барменов, чем в 2019. А в прошлом году спрос вырос еще на 18%.

Видео дня

Что же касается предложения от работодателей, если в 2019-2020 годах предложение оставалось примерно на одинаковом уровне, то в 2021 году вакансий на рынке стало на 14% больше.

В среднем украинцы в декабре зарабатывали 17,5 тыс. грн. В то же время в Киеве средняя зарплата достигла 26,7 тыс. грн (в прошлом месяце это почти тысяча долларов). Но здесь важно отметить, что уже в январе зарплаты значительно снизятся. Это связано с особенностью подсчетов.

Для подсчета размера зарплаты фонд оплаты труда делят на всех сотрудников. А в декабре на многих предприятиях, в крупных компаниях выплачивали бонусы, годовые премии и даже 13-ю зарплату. Но уже в январе статистика нормализуется, а размер средней зарплаты значительно снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL: