В Украине выросли цены на бензин и дизтопливо: опубликованы цифры 

На украинских АЗС цены на дизтопливо и бензин выросли. Так, за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а ДТ подорожало на 18 копеек.

В Киеве литр А-95 стоит 31,87 грн, А-92 – 30,90 грн. При этом стоимость отличается и зависят от того, это бюджетное топливо или премиум-сегмента. Об этом говорится в материале "Сегодня".

Отмечается, что на разных АЗС цены колеблются в пределах 80 копеек-1 гривни. По мнению специалистов, сейчас в стране не происходит резкого и значительного подорожания горючего. Если стоимость газа растет, это связывают с ценами на мировом рынке, мол, там дорожает нефть, а в Украине одновременно дорожает топливо.

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Напомним, Государственная экологическая инспекция Украины начала отбор бензина для проверки его качества в лаборатории в рамках рыночного надзора. Первые пробы горючего были взяты во время проверки ООО "НИВА-1" в Одессе и ООО "ЮГ КОНТАКТ" в Херсоне.

"По результатам выводов аккредитованной лаборатории ООО "Инспекторат Украина" автомобильные бензины и дизельные топлива этих предприятий отвечали требованиям Технического регламента", – сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство экономики Украины повысило расчетные цены на бензин и дизельное топливо. Так, литр бензина подорожал с 26,64 до 26,87 грн, в то же время дизель увеличился в цене с 22,55 до 22,6 грн за литр.