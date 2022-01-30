В Украине впервые в истории запустили все 15 энергоблоков на АЭС

В воскресенье, 30 января, на Ривненской атомной электростанции подключили к сети четвертый энергоблок. Таким образом, сейчас впервые в истории атомной энергетики Украины в стране работают все 15 энергоблоков одновременно.

Об этом сообщили на сайте НАЭК "Энергоатом". Энергоблок №4 на АЭС, расположенной в городе Вараш Ривненской области, подключили к электросети в 5:45.

Это стало возможным после планово-предупредительного ремонта и перезагрузки ядерного топлива. Сейчас энергоблок продолжает набирать мощность. Все оборудование функционирует в заданном персоналом режиме.

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"С декабря 2021 года компания работала 14 энергоблоками из 15-ти, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода", – сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине на сегодня функционируют 4 атомных электростанции. На Запорожской АЭС работает шесть энергоблоков, на Ривненской – четыре, на Хмельницкой АЭС – два, а на Южно-Украинской – три.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, государственная компания "Энергоатом" подписала меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric. Вместе они будут строить новый энергоблок Хмельницкой АЭС. В планах еще 4 таких энергоблока. Общая стоимость проекта – 30 млрд долларов.