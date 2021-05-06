В Украине рынок труда лучше перенес второй локдаун: количество вакансий резко выросло
В Украине рынок труда лучше перенес второй локдаун – в 2021 году общее количество вакансий работодателей на 28% превысило показатели прошлого периода.
В топе индустрий с наибольшим количеством предложений по работе в оба периода исследования были оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика, строительство и архитектура, IT-сектор. Об этом представители сервиса по поиску работы Jooble сообщили в комментарии OBOZREVATEL.
Наиболее популярные предложения по работе в разрезе отдельных вакансий выглядят следующим образом: во время локдауна в 2020 году работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам, курьеров, охранников, продавцов-консультантов (преимущественно на рынки) и торговых представителей.
Спрос работодателей на таких специалистов наблюдается и в этом году, но приоритет немного изменился – сейчас они, в первую очередь, нуждаются в продавцах-консультантах, затем в грузчиках, менеджерах по продажам, охранниках и водителях такси.
В 2021 году среди вакансий, которые больше всего интересуют соискателей, – промоутер, курьер, консультант-менеджер и администратор-менеджер в интернет-магазины и оператор-консультант.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для программистов. Больше 65 тыс. грн платят программистам, которые владеют языками ASP.Net, C++ и Java.
Зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.