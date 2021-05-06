В Украине рынок труда лучше перенес второй локдаун: количество вакансий резко выросло

В Украине рынок труда лучше перенес второй локдаун – в 2021 году общее количество вакансий работодателей на 28% превысило показатели прошлого периода.

В топе индустрий с наибольшим количеством предложений по работе в оба периода исследования были оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика, строительство и архитектура, IT-сектор. Об этом представители сервиса по поиску работы Jooble сообщили в комментарии OBOZREVATEL.

Наиболее популярные предложения по работе в разрезе отдельных вакансий выглядят следующим образом: во время локдауна в 2020 году работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам, курьеров, охранников, продавцов-консультантов (преимущественно на рынки) и торговых представителей.

Спрос работодателей на таких специалистов наблюдается и в этом году, но приоритет немного изменился – сейчас они, в первую очередь, нуждаются в продавцах-консультантах, затем в грузчиках, менеджерах по продажам, охранниках и водителях такси.

В 2021 году среди вакансий, которые больше всего интересуют соискателей, – промоутер, курьер, консультант-менеджер и администратор-менеджер в интернет-магазины и оператор-консультант.

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