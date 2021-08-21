В Украине резко выросли цены на мясо и курятину

В Украине подорожало куриное филе, говядина и свинина. За 2021 год цены выросли на 19,6%, 12,2% и 4,2% соответственно.

В частности, в конце прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн за килограмм. Однако в июле его цена составляла 109,7 грн за килограмм. Об этом сообщает "Агроцентр".

В декабре 2020 года говядина в среднем стоила 144,82 грн за килограмм. Уже в июле ее цена составила 162,45 грн за килограмм.

В конце прошлого года свинина в среднем стоила 115,86 грн за килограмм. В июле стоимость продукта выросла до 120,67 грн за килограмм.

Видео дня

Ранее сообщалось, что цена на подсолнечное масло в Украине может вырасти еще на 30%. Эксперты прогнозируют, что уже осенью оно будет стоить более 100 гривен за литр.

Среди причин резкого скачка цен – стоимость сырья и сезонность продукта. Эксперты отмечают, что именно эти факторы повлияли на уменьшение экспорта украинского масла на 18%. Меньше всего доставили продукта в Италию, Испанию и Ирак.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине эксперты спрогнозировали новое подорожание продуктов с сентября. В частности, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца.