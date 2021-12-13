В Украине разоблачили крупную "зерновую схему": украли почти 160 млн грн

В Украине правоохранители разоблачили 9 человек на хищении денег государственных хлебозаготовительных предприятий. В целом экс-директоры завладели суммой на 157 млн ​​грн.

Отмечается, что в период 2011-2017 годов руководители трех госпредприятий с помощью связанных частных компаний вместе организовали схему, создав искусственную задолженность госкомпаний. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины).

"10 декабря им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса... Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступлений на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом", – говорится в сообщении.

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Как выяснилось, было зафиксировано 6 эпизодов такой деятельности. Помимо этого, фигуранты дела лишили госпредприятие торговой марки за бесценок, хотя ее стоимость, как показали результаты экспертизы, составляет 20 млн грн.

"НАБУ и САП устанавливают других участников, которые могут быть причастны к совершению преступлений и продолжают установление обстоятельств дела", – добавили в бюро.

Ранее сообщалось, что в порту "Черноморск" пытались незаконно вывезти с территории Украины зерно на $7 млн. Получателем значилась иностранная компания, которая задолжала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) за поставленный ранее груз. Это может означать, что ГПЗКУ вновь продавала зерно без предоплаты по заниженным ценам.

Вывоз зерна еще 7 сентября остановили правоохранители. В порту и на складах теперь работают следователи, открыто уголовное производство.

Как писал ранее OBOZREVATEL, от 3 до 8 лет тюрьмы грозит чиновницам в Одесской области. Их подозревают в присвоении более 5 млн грн. Эти деньги должны были получить малообеспеченные семьи, дети из многодетных семей и женщины, которые сами воспитывают ребенка.