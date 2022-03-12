В Украине придумали, как избежать дефицита бензина: Кабмин принял 2 важных решения

В Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин так, чтобы заправкам снова стало выгодно продавать топливо. При этом для АЗС снизят ставку НДС с 20% до 7%. Такие меры должны предотвратить дефицит бензина в стране.

Соответствующие решения принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

В максимально разрешенную цену для заправок можно будет включать дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России в Польшу, Румынию и Венгрию. Кабмин предполагает, что это станет мотивацией для АЗС завозить и продавать больше топлива, потому что по старой формуле делать это было уже не выгодно.

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А чтобы избежать слишком сильного роста цен для покупателей, Кабмин направил в Раду законопроект о снижении налоговой нагрузки для продавцов топлива. Ставка НДС снизится с 20% до 7%, а акциз отменят.

"Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены. Оба решения вступят в силу одновременно", – подчеркнула Свидиренко.

Пока что размер разрешенной наценки не растет. Он останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензина и 5 грн на литр дизеля. Ограничения не касаются "премиальных" марок топлива – их можно продавать по любой рыночной цене.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые АЗС в Украине после того, как Россия развязала войну, ограничили продажу бензина. В одни руки продают в основном не больше 20 л топлива.

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